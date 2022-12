Plus loin, plus vite, plus sûr avec les cars régionaux

Les cars régionaux de Lot-et-Garonne évoluent et s’adaptent à vos besoins : meilleures liaisons, horaires ajustés et nouveaux arrêts.

10 lignes, des horaires adaptés, des temps de parcours améliorés

> Services express entre Agen et Nérac

> Fréquence élevée (24 A/R par jour) entre Agen et Villeneuve-sur-Lot

> Plus de cars à Saint-Livrade-sur-Lot

> Services réguliers les dimanches et jours de fête entre Marmande et Villeneuve-sur-Lot

De nouvelles zones desservies

> Nouvelle desserte à Montayral (depuis Villeneuve-sur-Lot et Fumel)

> Nouveau point d'arrêt à Penne d'Agenais pour desservir la rive gauche du Lot

Des correspondances facilitées

> Avec les trains Bordeaux/Toulouse et Agen/Périgueux et avec les autres lignes d'autocar régionales

Confort et respect de l'environnement

> A bord : wifi, prise USB, climatisation...à partir de 2023 : de nouveaux cars roulant au biocarburants